Vox critica la "falta de defensa de los intereses de Asturias" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha criticado "la falta de defensa de los intereses de Asturias y el trato privilegiado a Cataluña" tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles.

En un comunicado enviado a los medios, Centeno ha calificado las manifestaciones de la vicepresidenta del Principado como "inaceptables": "Son un descrédito para todos los asturianos a los que dice representar".

El parlamentario ha recordado que solo Cataluña "ha dado el visto bueno a un sistema que impone el principio de ordinalidad, es decir, que quienes más aportan reciban más". A su juicio, se trata de "una autentica imposición política".

Para Centeno, esta situación deja en evidencia "la falta de coraje del Ejecutivo asturiano para defender a la región". "Todo lo que diga Sanchez se acepta y santifica por la FSA y por este Gobierno, aunque rompa la solidaridad entre todos los españoles", ha concluído Centeno.