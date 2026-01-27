Vox critica la gestión de un brote de sarna en la UCI del Hospital Valle del Nalón y anuncia medidas parlamentarias

Archivo - Hospital Valle del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de VOX en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco, ha expuesto este martes la gestión de un brote de sarna detectado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Valle del Nalón que, según ha explicado, "continúa funcionando parcialmente desde hace varios días pese a la existencia de una alerta sanitaria activa y al contagio de al menos una decena de profesionales".

Rouco ha mencionado que según han trasladado los propios trabajadores, la UCI mantiene únicamente tres boxes operativos mientras se realizan tareas de limpieza por fases, una medida que consideran insuficiente y que incrementa el riesgo de nuevos contagios, ya que para acceder a la zona "limpia" es necesario atravesar el área afectada.

La diputada ha criticado que no se haya atendido la petición de los sanitarios de proceder a una desinfección integral del servicio, trasladando temporalmente a los pacientes a otros centros, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los enfermos como del personal.

Ante este escenario, ha advertido de que esta decisión pone en riesgo innecesario la salud de trabajadores y pacientes y ha anunciado que su grupo "tomará medidas parlamentarias para exigir responsabilidades a los responsables políticos sobre estas medidas adoptadas".