Vox critica la inclusión de actividades feministas, sindicales y en asturiano en la Noche Blanca de Oviedo

Archivo - La concejala de Vox, Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha cuestionado varios contenidos de la programación de la Noche Blanca 2026 al considerar que incluyen propuestas de carácter feminista, sindical y vinculadas a la promoción del asturiano.

La concejala de Vox Alejandra González ha señalado que su grupo "apoya la cultura y la Noche Blanca", pero critica que el Ayuntamiento incluya este tipo de actividades en la programación municipal. La edil ha cuestionado además que se destinen fondos públicos a estas propuestas.

La Noche Blanca contará con un presupuesto estimado de 184.092 euros, de los que más de 145.000 corresponden a contrataciones artísticas. Entre las actividades incluidas figuran 'En femenino y en plural', promovida por la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor; 'La Propietaria', una performance desarrollada en la sede de CCOO Asturias sobre la vivienda y el mercado del alquiler; y una actividad sobre la memoria industrial y obrera de Oviedo, coordinada por la Fundación Juan Muñiz Zapico.

La programación incorpora también el 'Ciclu de poesía QED na Nueche Blanca d'Uviéu', una propuesta de poesía escénica en asturiano y eonaviego.

Vox considera que estas actividades suponen una utilización de la programación cultural municipal para dar cabida a determinados planteamientos políticos. González ha afirmado que su grupo no cuestiona "la libertad de ningún artista ni la existencia de propuestas culturales de cualquier sensibilidad", sino su selección y financiación por parte de la Administración.