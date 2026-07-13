Vox critica que la Junta General no debata su propuesta de dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales

El diputado de Vox Javier Jové - VOX

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este lunes la decisión de la Mesa de la Junta General de inadmitir las seis enmiendas presentadas por su grupo al proyecto de Ley de Prestaciones Vitales, al considerar que esta decisión impide el debate parlamentario sobre la introducción del principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales.

El diputado de Vox Javier Jové ha explicado que las enmiendas pretendían incorporar criterios como el arraigo y la nacionalidad entre los elementos a tener en cuenta para acceder a las prestaciones sociales gestionadas por el Principado. Según ha señalado, aunque su grupo era consciente de que las propuestas no contarían con el apoyo del resto de formaciones, pretendía que pudieran debatirse durante la tramitación de la ley.

A juicio de Jové, la inadmisión de las enmiendas priva a los ciudadanos de conocer la posición de los distintos grupos parlamentarios sobre esta cuestión. "No podremos introducirlas ni tan siquiera entrar a valorarlas, lo que nos parece un comportamiento que tiene ciertos tics autoritarios", ha afirmado.

El parlamentario ha defendido que, en un contexto de recursos públicos limitados, las administraciones deben establecer prioridades en el acceso a las prestaciones sociales. En este sentido, ha señalado que la propuesta de Vox plantea dar prioridad a los españoles, si bien ha precisado que, en su opinión, los inmigrantes en situación legal que hayan cotizado y contribuido al sistema también deben poder acceder a estas ayudas.