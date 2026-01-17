Vox critica el "oportunismo" de Moriyón tras su carta al Ministerio de Transportes sobre el plan de vías

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha criticado este sábado el "oportunismo" de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al enviar una carta al Ministerio de Transportes para pedir explicaciones por la situación del plan de vías y los accesos al puerto de El Musel.

En una nota de prensa, Rouco ha señalado que "el contenido y el tono de la misiva vuelven a evidenciar la falta de firmeza del actual equipo de gobierno municipal". "Gijón está abandonado por el Ministerio de Transportes y sus inquilinos mientras el equipo de gobierno gijonés disimula e intenta ganar tiempo mirando hacia otro lado", ha lamentado la edil.

La portavoz local de Vox ha criticado que durante todo el mandato "se haya optado por una actitud complaciente frente a problemas estructurales que siguen sin resolverse" y ha lamentado el tono "blando" de la misiva "pese a la magnitud de los temas pendientes".