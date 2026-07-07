Vox critica que el Principado destine "una limosna" al deporte asturiano

El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, junto a Sonsoles Peralta, Carolina López, Javier Jové y Alejandra González. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, ha criticado este martes la inversión del Gobierno del Principado en materia deportiva y ha asegurado que destina "una limosna" al deporte asturiano.

Toro, que ha visitado Asturias dentro de una ronda por distintas comunidades autónomas para conocer la situación del deporte y de las instalaciones deportivas, ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico destaque el incremento de la inversión en este ámbito.

Según ha señalado, el presupuesto destinado al fomento de la actividad deportiva representa "un 0,12% del presupuesto", del que "un millón va destinado a personal". "Si esto es inversión, es una limosna para el deporte", ha afirmado.

Durante la jornada, el dirigente de Vox ha recorrido las instalaciones deportivas de Trasona, La Morgal y Pajares. Respecto al anuncio de una inversión de 160.000 euros en Trasona, ha considerado que la cuantía "es bienvenida", aunque ha sostenido que "no es suficiente" para atender las necesidades de unas instalaciones que, a su juicio, llevan "años y años abandonadas".

Asimismo, ha reclamado una mayor apuesta por el deporte para que "el dinero llegue a las instalaciones y a los deportistas y no se quede por el camino" y ha asegurado que Vox seguirá defendiendo un incremento de los recursos destinados a este ámbito.