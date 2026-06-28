Vox cuestiona la actuación del Ayuntamiento de Oviedo en la licencia de un supermercado en Cerdeño

Archivo - La concejal de Vox, Alejandra González y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox Oviedo pedirá explicaciones al equipo de gobierno del PP en la próxima Comisión de Urbanismo por la tramitación de la licencia de un supermercado en Cerdeño, al considerar que el Ayuntamiento permaneció "ocho meses" sin actuar ante denuncias de particulares y requerimientos del Principado relacionados con el expediente.

En una nota de prensa, la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, ha señalado que el Consistorio recibió desde abril de 2025 comunicaciones y denuncias que advertían de posibles irregularidades urbanísticas, así como solicitudes de documentación del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado, que había abierto un procedimiento de inspección.

Según Vox, el Ayuntamiento continuó la tramitación de las licencias pese a esas denuncias y solo reaccionó tras la intervención de la Administración autonómica, lo que derivó en la incoación de un procedimiento de declaración de lesividad sobre la licencia concedida.

Por ello, el grupo municipal formulará una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo para que el gobierno local explique, entre otras cuestiones, por qué no atendió los requerimientos del Principado y qué consecuencias tuvo la inspección autonómica sobre este procedimiento.

Peralta ha asegurado que este expediente refleja, a juicio de su formación, "una preocupante forma de gestionar el Urbanismo en Oviedo" y ha reclamado mayor transparencia y diligencia en la tramitación de licencias.