Vox cuestiona que el PP financie entidades con "marcado contenido ideológico" en Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo
OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha anunciado este martes que se abstendrá en la propuesta de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas durante el periodo 2026-2027, al considerar que "algunos de los proyectos incluidos incorporan contenidos con una marcada orientación ideológica".
En nota de prensa, Peralta ha explicado que, si bien su formación no cuestiona que se destinen recursos públicos a proyectos sociales, ni a favorecer la contratación de desempleados, lo que sí cuestionan es que "bajo el paraguas de las políticas sociales, el Partido Popular siga financiando actividades con un evidente componente ideológico".
Así, ha cuestionado que entre las entidades propuestas como beneficiarias se encuentre Asturias Acoge, con una subvención de 34.917,03 euros, al ser "una asociación que apoya a la inmigración ilegal". "El Ayuntamiento debe distinguir entre prestar ayuda social a quienes la necesitan y financiar proyectos que incorporan planteamientos ideológicos concretos. Son dos cosas muy diferentes y el Partido Popular parece empeñado en no hacer esa distinción", ha razonado.
La portavoz también ha cuestionado la financiación del Conseyu de la Mocedá, que recibirá 21.817,03 euros, a través del proyecto Enclave Joven, que contempla actividades socioeducativas para sensibilizar a los jóvenes con iniciativas con una marcada orientación ideológica.
"Resulta especialmente preocupante que se destinen recursos municipales a desarrollar actividades de contenido ideológico en centros educativos sin que se explique suficientemente qué materiales se utilizan, quién supervisa los contenidos y qué resultados concretos se pretenden alcanzar", ha afirmado la portavoz.
Desde Vox consideran necesario revisar los criterios con los que el Ayuntamiento financia determinados proyectos y exigir una evaluación rigurosa de su utilidad social, especialmente cuando las entidades reciben ayudas de distintas administraciones.
La edil ha insistido en que la abstención de Vox responde a "la necesidad de diferenciar los proyectos que prestan servicios sociales concretos, de aquellos que incorporan actividades de carácter ideológico".