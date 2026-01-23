Vox denuncia "graves irregularidades" en contratos menores de patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo

Las ediles de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado este viernes las "graves irregularidades" detectadas en el Informe Definitivo de Control Financiero del Plan Anual de 2025, que analiza 28 contratos menores de patrocinio adjudicados en 2023 y 2024 por un valor total significativo.

En una nota de prensa, Vox señala que estos contratos, gestionados principalmente por los Servicios de Hostelería, Turismo y Congresos (15 casos) y Comunicación (12 casos), revelan "deficiencias sistemáticas" en la tramitación, cálculo de valor estimado, evaluación del retorno publicitario y cumplimiento de obligaciones, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha expuesto en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación y Seguridad Ciudadana y Participación las conclusiones del informe, que excluye dos contratos por no ser realmente de patrocinio, y señala irregularidades en el 85-100% de los restantes según el tipo de deficiencia. "Estamos ante un patrón de irregularidades que se repite año tras año, pese a las recomendaciones ya emitidas en informes anteriores. El Gobierno municipal no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se compromete el principio de eficiencia en el gasto público", afirma.

Entre las anomalías que denuncia, Vox apunta la ausencia total de cálculo del valor estimado en más del 85% de los casos (100% en contratos inferiores a 3.005,06 euro IVA incluido), falta de justificación del cumplimiento de obligaciones por el patrocinado en otro 85% (100% en los superiores a ese umbral), y ninguna evaluación del retorno publicitario en el 100% de los contratos analizados.

Además, según indica, "algunos se calificaron erróneamente como privados cuando son administrativos, y en contratos menores, no existe expediente alguno que acredite la necesidad o equivalencia de prestaciones".

"En más del 85% de los contratos analizados no existe un método claro de cálculo del valor estimado, porcentaje que llega al 100% en los contratos de cuantía inferior a 3.005,06 euros, lo que es sencillamente inaceptable", añade Sonsoles.

Vox recuerda que estas incidencias ya fueron señaladas en informes previos "sin corrección", afectando servicios clave como Servicios Sociales, Turismo y Comunicación, y pone en riesgo la eficiencia del gasto público.

El Grupo Municipal ha registrado siete preguntas concretas al equipo de gobierno, exigiendo explicaciones sobre la no atención de recomendaciones pasadas, medidas correctivas inmediatas, extensión de controles a todos los contratos menores de patrocinio (incluidos los inferiores a 3.005,06 euro mediante acuerdos de JGL de 2018 y 2023), y razones para las deficiencias en cálculo, cumplimiento y retorno publicitario.

"Resulta especialmente grave que en el 100% de los contratos no haya una evaluación del retorno publicitario ni se acredite adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones por parte del patrocinado. Exigimos al equipo de gobierno que aplique de inmediato a todos los contratos de patrocinio, con independencia de su cuantía, los mismos controles y trámites que se exigen en otros contratos menores, tal y como recomiendan reiteradamente los informes de control financiero", concluye Peralta, que subraya la necesidad de transparencia y rigor en la gestión municipal.