Vox denuncia que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones es "clasista y recaudatoria"

AVILÉS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola, ha anunciado que su formación está analizando la adopción de medidas legales contra la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que preparan PSOE e Izquierda Unida. Según ha señalado, Vox no va a quedarse de brazos cruzados ante una norma que considera "injusta y profundamente lesiva para la libertad de movimiento de los vecinos".

Ha confirmado que estudiará todas las vías jurídicas disponibles para recurrir la ordenanza si finalmente se aprueba, con el objetivo de frenar lo que considera una imposición injusta que perjudica a los vecinos y restringe su libertad.

A su juicio, la ZBE no es una medida ambiental, sino "una herramienta recaudatoria basada en multas y sanciones que afectará especialmente a quienes necesitan su coche para trabajar o para conciliar su vida familiar". Martínez Riola ha advertido de que la ordenanza resulta "clasista y discriminatoria", ya que solo podrán circular con normalidad "quienes puedan permitirse un vehículo nuevo o eléctrico, mientras que miles de avilesinos con coches antiguos, pero en perfecto estado y con la ITV en regla, verán limitada su movilidad".

"Si un vehículo cumple la normativa y supera la ITV, no hay justificación moral para impedirle circular por su propia ciudad", ha defendido. La concejal también ha cuestionado la coherencia ambiental del gobierno local. Ha recordado que existen zonas como el entorno del Matadero o el barrio de Llaranes "donde se han registrado niveles elevados de partículas PM10, con picos muy superiores a los límites recomendados por la OMS, y donde, sin embargo, no se plantean medidas de la misma contundencia".

Para Vox, se está actuando sobre áreas donde la calidad del aire es buena mientras se evita intervenir en los focos reales de contaminación. Asimismo, ha criticado que los procesos de consulta pública no hayan demostrado un respaldo claro a la ZBE y que, pese a ello, el equipo de gobierno continúe adelante con una decisión que, a su entender, ya estaba tomada de antemano.