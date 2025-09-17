Vox espera un debate de orientación política de "autobombo" de Barbón

Archivo - El diputado de Vox en Asturias, Javier Jové. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové ha dicho este miércoles que espera que el debate de orientación política previsto para la próxima semana volverá a ser un "autobombo" del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón.

Jové ha comparecido en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces. También lo han hecho el resto de representantes de los grupos parlamentarios, excepto PSOE y PP que no han realizado declaraciones.

El diputado de Vox cree que Barbón volverá a dar una "versión idílica" de Asturias, alejada de la realidad que sufren los asturianos". Considera que el Ejecutivo "nada en la abundancia" mientras "el poder adquisitivo de los asturianos es menguante".

Finalmente, el representante de Vox ha adelantado que su intervención no se limitará a la crítica, sino que presentarán "propuestas y soluciones con sentido común", con el objetivo final de "mandar a Barbón a la oposición".

CONVOCATORIA

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha valorado este lunes el próximo pleno de orientación autonómico como un momento "particularmente importante" a mitad de legislatura.

Vegas ha destacado los avances en políticas sociales, especialmente en vivienda. El representante político de la formación que gobierna en coalición en Asturias con el PSOE, ha manifestado su preocupación por el tono del debate parlamentario, advirtiendo que "desgraciadamente ese tono tóxico viene siempre del mismo lugar y del mismo lado del arco parlamentario", en referencia directa a la presencia de Vox en la Junta General.

Ha subrayado que Asturias "siempre había sido una isla de convivencia" con un debate en "términos bastante razonables", pero que actualmente la "extrema derecha está distorsionando el debate político" en la cámara autonómica.

Vegas ha hecho un llamamiento a bajar el tono de crispación en el debate político, mostrando la voluntad de su formación de mantener un diálogo constructivo en la institución.