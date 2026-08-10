Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo una solución urgente ante el "colapso" del Archivo Municipal

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado que llevará a la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos la situación de "colapso" que arrastra el Archivo Municipal desde hace más de 15 años.

La formación va a preguntar al equipo de Gobierno por los avances realizados para encontrar una nueva ubicación y exigirá un compromiso firme para "resolver de forma urgente la falta de espacio que impide prestar un servicio eficaz a los ciudadanos".

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, considera "inadmisible" que la Memoria del Archivo correspondiente a 2025 vuelva a certificar que no se ha habilitado ningún depósito adicional. "El equipo de Gobierno conoce perfectamente el problema, pero sigue sin ofrecer una solución ni dotar al servicio del espacio necesario", ha reprochado Peralta.

"Estamos ante un problema que no sólo afecta al Archivo Municipal, sino también a otros servicios del Ayuntamiento", ha añadido. En este sentido, ha recordado la situación de la documentación del Departamento de Licencias, una de las más demandadas por la ciudadanía, que "no se recibe en el Archivo Municipal desde el año 2010 por falta de espacio".

"Esto dificulta la atención de numerosas consultas y obliga a derivar a los ciudadanos a la Sección de Licencias o al Servicio de Transparencia, que tampoco están preparados para asumir estas funciones", ha alertado.

Para Vox, esta situación está provocando que otros departamentos municipales vean "colapsado, saturado o dificultado" su trabajo por la falta de diligencia del equipo de Gobierno a la hora de resolver un problema de espacio que ya puede calificarse de "histórico".

"El Ayuntamiento está trasladando las consecuencias de su inacción a otros servicios y, en última instancia, a los ciudadanos, que no reciben una atención ágil, eficaz y de calidad", ha afirmado Sonsoles Peralta, que añade. "No se puede exigir el cumplimiento de los derechos de acceso a la documentación cuando el propio Consistorio no garantiza las condiciones materiales necesarias para custodiarla y ponerla a disposición del público", ha apuntado.

Peralta recuerda que VOX ya trasladó este asunto a las comisiones de 2024 y 2025, barajándose espacios como el Palacio de Inclán Leiguardia, el ala oeste de San Pelayo, la antigua Fábrica de Gas o el entorno de La Vega. "En 2024 nos dijeron que se buscaba local y en 2025 constatamos que no se había hecho nada. La Memoria de 2025 confirma que seguimos exactamente en el mismo punto", ha recriminado la portavoz.

Por todo ello, Vox preguntará en la Comisión de Urbanismo si existen informes técnicos sobre la viabilidad de las posibles sedes y qué plazo máximo se fija para el traslado de los fondos.

Asimismo, formularán un ruego exigiendo un local funcional que garantice la conservación del patrimonio documental de Oviedo y el derecho de acceso de los vecinos.