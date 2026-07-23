Vox exige a Barbón explicaciones por la mención de Oñate en el escrito de Aldama sobre supuestas presiones

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en la Junta General. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha exigido este martes explicaciones al presidente del Principado, Adrián Barbón, después de que el nombre de Rafael Oñate Molina, incorporado en 2024 al Gabinete de Presidencia, aparezca citado en el escrito presentado por el empresario Víctor de Aldama en el marco del procedimiento judicial que mantiene con el ministro Félix Bolaños, sobre supuestas presiones para comprar su silencio.

Según recoge la defensa de Aldama, Oñate figura entre las personas que, presuntamente, habrían tratado de contactar con su entorno cuando el empresario comenzó a colaborar con la Justicia en el denominado 'caso Koldo'. Estas afirmaciones se incluyen en el escrito presentado por la defensa y deberán ser objeto de valoración en el correspondiente procedimiento judicial.

Desde Vox han recordado que Barbón defendió públicamente el fichaje de Oñate, al que presentó como una figura clave para reforzar la comunicación entre el Principado y el Gobierno de España gracias a sus contactos en Moncloa. "El presidente del Principado fichó como uno de sus hombres de confianza a quien él mismo presentó como el gran enlace con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora ese nombre aparece en una información de enorme gravedad relacionada con el caso Koldo", ha señalado la portavoz del grupo parlamentario, Carolina López.

La formación considera que el jefe del Ejecutivo autonómico no puede guardar silencio ante la aparición del nombre de un miembro de su gabinete en un procedimiento judicial de relevancia política. "No estamos ante un cargo cualquiera. El propio Barbón presumió de haber incorporado al que fuera jefe de gabinete de Félix Bolaños porque, según dijo, tenía contacto con todos los ministerios", ha añadido López.

En este sentido, Vox sostiene que la incorporación de Oñate refuerza la vinculación política entre el Ejecutivo asturiano y el Gobierno central, por lo que reclama la comparecencia pública de Barbón para aclarar si conocía estas informaciones y si mantiene su confianza en él tras su mención en el citado escrito judicial.