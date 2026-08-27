Vox exige a Barbón que rechace nuevos traslados de menores extranjeros a Asturias

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este miércoles en la Junta General. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha exigido este jueves al Gobierno de Adrián Barbón que rechace nuevos traslados de menores extranjeros no acompañados a Asturias y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que concrete las necesidades y medidas que pretende adoptar casi un mes después de los sucesos registrados en Ceuta.

López ha realizado estas declaraciones después de que la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, haya trasladado, tras participar en la Conferencia Sectorial de Infancia, que el Gobierno de España considera la reagrupación familiar en los países de origen como primera opción para los menores que se encuentran en Ceuta.

La portavoz de Vox ha defendido que, si esa es la posición del Gobierno central, debe poner los medios necesarios para hacer efectiva la reunificación familiar en lugar de preparar un nuevo reparto de menores por España. "Los menores deben estar con sus padres y sus familias en sus países de origen", ha afirmado.

Asimismo, López ha criticado la falta de concreción del Ejecutivo central sobre la situación y las medidas previstas y ha cuestionado que casi un mes después de los sucesos de Ceuta no se hayan detallado, a su juicio, las necesidades existentes ni las actuaciones que se pretenden desarrollar.

La dirigente de Vox también ha respondido a las declaraciones de Llamedo sobre la necesidad de mantener la "responsabilidad" en los discursos institucionales para evitar alimentar el odio y el rechazo. López ha defendido que reclamar una inmigración legal y ordenada y oponerse al reparto de menores extranjeros no acompañados "no es odio".

Por último, ha reclamado al Principado que aclare qué posición mantendrá ante una eventual distribución de menores entre las comunidades autónomas, cuántos estaría dispuesto a recibir, dónde serían alojados y qué recursos destinaría a su atención. "Nuestra posición es clara desde el primer minuto: cero menas", ha reiterado.