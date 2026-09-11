Vox exige explicaciones por adjudicar un contrato sin competencia de casi 60.000 euros para la Capitalidad

La concejala de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha indicado este viernes que exigirá explicaciones al equipo de gobierno por la adjudicación, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, de un contrato de 59.895 euros vinculado a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

Según Vox, el encargo se adjudicó a una única profesional invitada, sin abrir el proceso a otros candidatos y esta cifra eleva a 152.345 euros las contrataciones identificadas por la formación vinculadas a una misma asociación cultural y a su responsable.

Explica la concejala Sonsoles Peralta, que en julio, el grupo municipal ya había contabilizado 92.450 euros en contratos relacionados con esta entidad; a esa cantidad se suma ahora este nuevo encargo adjudicado directamente.

"No estamos ante un contrato aislado. Estamos ante una sucesión de encargos vinculados a las mismas personas y al mismo entorno cultural que merece muchas más explicaciones de las que está dando el PP", señala la portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta.

Según la documentación municipal, el Ayuntamiento recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad alegando razones artísticas y la "inexistencia de una alternativa o sustituto razonable", hasta el punto de identificar a una única profesional como apta para desarrollar el trabajo.

Para Vox, la cuestión fundamental es por qué el Ayuntamiento optó por cerrar la posibilidad de competencia en lugar de promover un procedimiento que permitiera a otros profesionales del sector cultural presentar proyectos y competir en calidad y precio.

"El PP tendrá que explicar qué cualidad absolutamente excepcional existe para concluir que, entre todos los profesionales del sector cultural asturiano y español, no hay una alternativa razonable. Y tendrá que esclarecer, también, por qué considera mejor para los ovetenses adjudicar directamente casi 60.000 euros que permitir que otros profesionales puedan presentar sus propuestas", ha denunciado Peralta.

La formación recuerda, además, que el propio Ayuntamiento reconoció anteriormente que determinadas actividades desarrolladas dentro de la candidatura habían sido propuestas por la asociación posteriormente contratada y aceptadas por el equipo de Oviedo 2031.

A ello se suma una circunstancia que Vox considera "especialmente reveladora sobre las consecuencias de eliminar la competencia, el precio era el único elemento susceptible de negociación en el último procedimiento".

Así, según Vox, la profesional presentó una oferta de 49.500 euros más IVA; el Ayuntamiento solicitó una rebaja, esta fue rechazada y finalmente el contrato se adjudicó por el importe inicialmente ofertado: 59.895 euros, IVA incluido.

"Primero deciden que solo hay una persona capaz de hacer el trabajo. Después le piden que baje el precio, dice que no, y terminamos pagando lo que ella había pedido. Ese es el concepto de negociación del PP de Oviedo", critica Peralta.