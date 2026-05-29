Vox exige explicaciones por el coste del viaje de Barbón a México

Archivo - La presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López. - VOX - Archivo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha exigido explicaciones al Gobierno del Principado tras conocerse que el viaje institucional y empresarial a México encabezado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, tuvo un coste superior a los 142.000 euros para las arcas públicas, según la documentación remitida por el propio Ejecutivo autonómico.

López ha dicho que fue Vox quien solicitó en primer lugar el desglose de gastos de la expedición, al considerar que los asturianos tenían derecho a conocer cuánto dinero público se había destinado a un desplazamiento realizado en uno de los momentos más delicados de la legislatura.

Según Vox, la información facilitada por el Gobierno revela que el viaje movilizó a una delegación de 17 personas y supuso un gasto superior a los 142.000 euros, con un coste medio cercano a los 750 euros por persona y día, que se eleva a más de 1.200 euros diarios por persona si se tiene solo en cuenta la delegación instucional y económico-empresarial (13 miembros).

"Lo relevante no es solo cuánto costó el viaje, sino cuándo se produjo. Mientras Asturias seguía conmocionada por el accidente de Cerredo y continuaban apareciendo nuevas informaciones sobre posibles responsabilidades políticas y administrativas, Adrián Barbón decidió marcharse al otro lado del Atlántico acompañado por una amplia delegación", afirmó.

La portavoz de Vox subrayó que su formación no cuestiona la necesidad de que Asturias impulse relaciones comerciales en el exterior ni la búsqueda de oportunidades para las empresas asturianas, pero considera que un presidente autonómico debe saber establecer prioridades.

"Un presidente está para representar Asturias fuera, pero sobre todo para estar presente cuando Asturias le necesita dentro. Los asturianos esperaban explicaciones, liderazgo y presencia institucional en uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestra comunidad en los últimos años", señaló.

Carolina López recordó que durante aquellos días seguían conociéndose nuevos datos relacionados con la tragedia de Cerredo, mientras cientos de trabajadores y familias permanecían pendientes de las consecuencias laborales, económicas y políticas derivadas del accidente.

"Resulta legítimo preguntarse si aquel era el momento adecuado para ausentarse durante varios días de Asturias. Lo que muchos asturianos percibieron es que el presidente prefirió una agenda internacional mientras aquí seguían sin aclararse cuestiones fundamentales sobre una tragedia que había conmocionado a toda la región", ha afirmado.

La dirigente de Vox destacó además que el gasto no se limitó a desplazamientos y alojamiento. Entre los conceptos incluidos en la expedición figuran más de 12.000 euros destinados a servicios de difusión, realización de boletines, vídeos y fotografías (teniendo en cuenta que en la delegación iba acompañado de su responsable de comunicación, cuyo viaje con la manutención tuvo un coste de cerca de 4.000 euros), cerca de 15.000 euros en consultoría para el desarrollo comercial en México y más de 15.900 euros en gastos de tránsito y traslados.

"Estamos hablando de más de 142.000 euros de dinero público, una delegación de 17 personas y miles de euros destinados a consultorías, promoción institucional y producción audiovisual. Lo mínimo exigible es que el Gobierno explique qué ha ganado Asturias con todo eso", señaló.

López recordó que el Ejecutivo autonómico ha presentado el viaje como una misión estratégica para reforzar las relaciones económicas con México, pero subrayó que hasta la fecha los asturianos siguen sin conocer resultados concretos que permitan justificar un gasto de estas dimensiones.

Reclamó al Ejecutivo autonómico que detalle públicamente los compromisos alcanzados durante la misión comercial y los indicadores que permitirán evaluar si el viaje ha supuesto un beneficio tangible para Asturias. "142.000 euros dan para muchas cosas en Asturias. Dan para ayudar a familias, apoyar autónomos o reforzar servicios públicos. Si el Gobierno decidió destinarlos a este viaje, tiene la obligación de explicar con total claridad qué ha ganado Asturias a cambio", añadió.