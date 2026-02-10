Vox exige medidas urgentes que permitan recuperar la seguridad en el barrio de San Lázaro

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo mostró su apoyo a los vecinos del barrio de San Lázaro, que denuncian el aumento de okupaciones, robos, peleas y actos de inseguridad que están deteriorando la convivencia en la zona. En este sentido la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta, señaló que no se puede permitir que un barrio entero "se convierta en una zona sin ley, mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado".

Peralta recuerda que la falta de plazas en el centro de personas sin hogar Cano Mata Vigil no puede servir de excusa para "tolerar okupaciones ilegales ni situaciones que ponen en riesgo la seguridad vecinal".

En este sentido, Vox pedirá en la próxima comisión de Economía, Interior, Contratación Ciudadana y Seguridad Ciudadana y Participación que se refuerce de forma inmediata la presencia policial, especialmente de patrullas a pie, y que se ponga en marcha un plan de choque contra la okupación y la delincuencia en los barrios más afectados.

"El Ayuntamiento debe priorizar la seguridad de los ovetenses por encima de cualquier otra consideración ideológica. San Lázaro necesita soluciones reales, no promesas vacías" añadió la concejal subrayando que el grupo municipal mantiene contacto con vecinos afectados que "no pueden seguir viviendo entre peleas, robos y okupaciones".