Vox exige transparencia sobre los contratos vinculados a la Capitalidad Cultural de Oviedo

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas para que el equipo de gobierno aclare la adjudicación de diversos contratos vinculados a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, a una entidad relacionada con una persona que desempeña funciones de comisariado dentro del propio proyecto.

Según han explicado desde Vox, la documentación consultada refleja la existencia de varios contratos y facturas que superan conjuntamente los 92.000 euros y que guardan relación con actividades vinculadas a la candidatura cultural.

La portavoz del Grupo Municipal Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, considera que este caso "vuelve a poner de manifiesto la falta de transparencia que rodea buena parte del gasto que el Ayuntamiento está realizando en torno a la Capitalidad Cultural 2031".

Se ha referido a anuncios, eventos, contrataciones y actuaciones financiadas con dinero público estos meses "sin que exista una información clara, accesible y detallada sobre los criterios seguidos para la adjudicación de muchos de estos trabajos".

En este caso concreto, considera "llamativo" que una entidad vinculada a una persona que desempeña funciones de comisariado dentro de la candidatura, haya resultado adjudicataria de diversos contratos relacionados con el propio proyecto.

"Es imprescindible aclarar si se analizaron posibles conflictos de intereses, qué controles se aplicaron y qué garantías existen para asegurar la absoluta imparcialidad de los procedimientos", ha dicho Peralta.

"No se trata de un hecho aislado. La sensación cada vez más extendida es que alrededor de la Capitalidad Cultural se están movilizando importantes cantidades de dinero público, sin el nivel de transparencia que una iniciativa de esta magnitud exige", ha añadido.

Por ello, Vox exige al equipo de gobierno que aporte toda la documentación necesaria, que dé explicaciones públicas y garantice que, cada euro destinado a la candidatura, se gestione con criterios objetivos, transparentes y alejados de cualquier sombra de duda. "Oviedo merece una candidatura cultural ambiciosa, pero también una gestión impecable y transparente de los recursos públicos", ha concluido Sonsoles.