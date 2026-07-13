Vox Gijón defiende su actuación en la polémica por el proyecto de Mar de Niebla en La Calzada

GIJÓN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha asegurado este lunes que la actuación de su grupo respecto al proyecto de la Fundación Mar de Niebla en el barrio de La Calzada "se limitó a comprobar el cumplimiento de la legalidad y a trasladar al Ayuntamiento las inquietudes planteadas por los vecinos".

La edil ha explicado que Vox registró una pregunta en la Comisión de Urbanismo para conocer si las obras contaban con licencia municipal y ha señalado que fue el concejal del área quien confirmó que no existía autorización para los trabajos. Asimismo, ha defendido que su grupo actuó tras recibir las quejas de vecinos por la instalación del futuro comedor social.

Álvarez Rouco también ha condenado las pintadas aparecidas en el local de la fundación y ha justificado la decisión de Vox de no respaldar la declaración institucional promovida en el Ayuntamiento sobre este asunto, al considerar que "nunca debería servir para construir un relato político ni para señalar a quienes discrepan de determinadas políticas públicas".