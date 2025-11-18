Vox lamenta el rechazo a su enmienda a la totalidad hacia unos presupuestos "de ciencia ficción" en Oviedo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha lamentado este martes que la Comisión de Economía haya rechazado su enmienda a la totalidad del presupuesto municipal, asegurando que las cuentas que se aprobarán este viernes en el pleno son "de ciencia ficción".

En unas declaraciones a los medios al término de la comisión, Peralta ha asegurado que su grupo municipal ratificará la enmienda el viernes para dejar clara su postura acerca de los presupuestos.

Peralta ha criticado que los presupuestos "se basan en unos ingresos que están totalmente inflados y que no se corresponden con la capacidad recaudatoria de esta administración local". Además, ha señalado que, en relación a la ejecución que tiene este equipo de gobierno, los hechos dicen que "no son capaces de llevar a cabo los proyectos que ellos mismos programan".

La portavoz de Vox ha asegurado además que estos presupuestos suponen "la consolidación de la mayor asfixia fiscal que están sufriendo los vecinos de Oviedo".