Vox no acude a la manifestación de este viernes contra el Huerna al considerarla "propaganda" de Barbón (PSOE)

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha dicho este miércoles que su partido no va a participar en la manifestación convocada este viernes en Oviedo y liderada por el Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón para pedir la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66.

"Los que mantienen el problema no pueden liderar ninguna manifestación", ha comentado López, al tiempo que ha exigido a Barbón "valentía" para acudir a La Moncloa y exigir a Pedro Sánchez y su gobierno realmente la eliminación de ese peaje.

"Barbón sabe perfectamente que para el gobierno de Sánchez Asturias no tiene ningún tipo de peso y por eso no pide una reunión y se esconde detrás de una pancarta. No se puede exigir al gobierno de España que se elimine el peaje del Huerna escondido detrás de una pancarta", ha comentado.

López ha dicho que desde Vox no están dispuestos a ser "cómplices" de la "campaña propagandística de Barbón", en referencia a la manifestación de este viernes. Ha criticado que ni la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ni Adrián Barbón han exigido a Sánchez que elimine el peaje.

A su juicio, tanto Lastra como Barbón intentan "agarrarse a un clavo ardiendo para disimular su incompetencia y su servilismo a un Sánchez que necesita el dinero para seguir contentando a los separatistas y los golpistas catalanes en sus chantajes que son los que le mantienen en el poder".

Sobre las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien declaró que la eliminación del peaje no suponía un problema central para los asturianos, Carolina López ha dicho que "demuestran que no tiene ni puñetera idea de las necesidades reales que tenemos en Asturias".

López sí acudirá a la reunión prevista esta tarde de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias. Ha explicado que estarán allí para escuchar y realizar sus propuestas.

La de este viernes no es la única manifestación contra el Huerna prevista para estos días. La plataforma ciudadana Peaje Huerna No, liderada por el exdiputado regional Daniel Ripa, el hombre que denunció este asunto en Europa, ha convocado otra movilización este sábado a las 12.00 horas frente a Delegación del Gobierno de Asturias. Preguntada sobre si Vox sí acudiría a esa movilización, López ha dicho que probablemente sí, porque no es algo que lidere un gobierno que esté buscando "blanquearse".