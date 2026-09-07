Vox no acudirá este martes a la entrega de las Medallas de Asturias "por el uso político del acto"

Archivo - La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Carolina López, junto a la también diputada de Vox y concejala del Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en Gijón. - VOX - Archivo

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox no asistirá este martes al acto de entrega de las Medallas de Asturias al considerar que el Gobierno de Adrián Barbón utiliza la ceremonia para promocionar su gestión, una posición que la formación ya mantuvo el pasado año, según ha señalado la portavoz de la formación en la Junta General, Carolina López.

López ha diferenciado el reconocimiento a los méritos de los galardonados de lo que considera una utilización política de la ceremonia por parte del Ejecutivo autonómico.

"Este tipo de actos debería servir para reconocer el trabajo, la trayectoria y la aportación a Asturias de los galardonados", ha indicado.

La portavoz ha defendido que los homenajeados deben tener "todo el protagonismo" y ha explicado que la decisión de Vox no pretende restar valor a su trayectoria, sino mostrar su rechazo al enfoque que, a su juicio, el Gobierno imprime al acto.

"Las Medallas deberían hablar de los galardonados y de lo que han hecho por Asturias, no servir para que el Gobierno termine poniéndose él mismo las medallas", ha afirmado.

Vox, en cambio, sí estará presente este 8 de septiembre en Covadonga con motivo del Día de Asturias. En este sentido, López ha criticado que Barbón haya confirmado que tampoco acudirá este año a los actos en la basílica.

"Nosotros estaremos en Covadonga acompañando a los asturianos en el día de nuestra Patrona", ha señalado López, quien ha cuestionado las prioridades del presidente del Principado y ha defendido la presencia de su formación en Covadonga durante la celebración del Día de Asturias.