Vox no logra sacar adelante su propuesta para reclamar transparecia en las subvenciones a sindicatos y patronal

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha defendido este jueves en la Junta General una iniciativa en la que reclamaban transparencia en las subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida no solo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad.

"No estamos en contra de sindicatos y organizaciones empresariales; estamos en contra de estos dos sindicatos y de esta CEOE, simples herramientas bien engordadas de los gobiernos de turno. Si de nosotros depende ni un duro", dijo el diputado Gonzalo Centeno.

Centeno argumentó que los sindicatos, pese a recibir cuantiosas subvenciones públicas, "no están obligados a presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil" y alegó que "su opacidad es absoluta y no hay ningún organismo de control que las supervise, como Intervención General, Sindicatura de Cuentas, etc. a pesar de ser receptoras de ingentes cantidades procedentes del erario público.

La propuesta de Vox contó con el apoyo del PP y de Adrián Pumares, de Foro. NO obstante el diputado 'popular', Manuel Cifuentes ha considerado el diputado del PP que "la parte propositiva, la verdad es que es bastante mejorable". "No estamos muy conformes con la forma en que se la han redactado", dijo

El parlamentario del grupo Mixto, Adrián Pumares de Foro, ha apoyado la propuesta de Vox, pero también ha criticado el tono del texto de la propuesta.

El PSOE, a través de su diputado José Ramón García, han indicado que tras escuchar al diputado de Vox "uno no sabe si se lo tiene que tomar en serio, o entender que esto forma parte de su show".

"Vox es una organización virus, que viene aquí y se sirve del sistema que pretende destruir. Es un partido antisistema, nacionalcatolicista, fascista, populista, cargado de personas acompejadas y cobardes, muy cobardes porque tienen miedo a todo lo que es diferente. Aporofóbicas, clasistas y racistas. Bueno, son más aporofóbicos que racistas. Porque si viene uno con dinero, ya da igual el color. Esto es el contexto en el que yo encajo esta proposición", dijo el diputado socialista.

El portavoz de IU-Convocatoria Por Asturias, Xabel Vegas, se ha referido a las "numerosas irregularidades en las cuentas del partido". "Su problema no son los sindicatos. Su problema es que los sindicatos representan derechos colectivos. Su problema es que los sindicatos representan derechos colectivos, negociación, igualdad. Y eso a ustedes les resulta insoportable, porque a ustedes les gusta el trabajador calladito, sumiso y explotado. Y por eso crearon ustedes un pseudo sindicato, Solidaridad, liderado por un conocido neonazi", dijo Vegas.

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha indicado que defienden "todas las medidas que vayan en favor de la transparencia en toda la utilización del dinero público", pero ha añadido que "desde luego, no le parece que sea Vox el más indicado para traerlo a esta Cámara".