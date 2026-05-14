Vox Oviedo acusa a Canteli (PP) de "blanquear ataques a la religión católica" con el festival HIFU

Cartel FIHU - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este jueves al alcalde, Alfredo Canteli (PP), de "blanquear ataques a la religión católica" al promocionar el Festival Internacional del Humor (HIFU) que se celebrará en Oviedo y en el que participará Lalachus.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que Lalachus es "protagonista de una de las polémicas recientes por las burlas y mofas a símbolos religiosos católicos durante las campanadas de RTVE" en 2025.

"El problema ya no es únicamente que desde determinados sectores de la izquierda se ridiculicen símbolos profundamente respetados por millones de españoles, sino que el Partido Popular haya decidido asumirlo con total normalidad y darles incluso altavoz y legitimidad institucional", ha dicho la edil.

Para Peralta, es "absolutamente intolerable" que el Partido Popular "continúe normalizando ataques a la religión católica, mientras pretende seguir presentándose como defensor de las tradiciones, la Semana Santa o las raíces cristianas de Oviedo".

La edil ha explicado que "lo más grave es la doble vara de medir y la cobardía política del Partido Popular", por haber "comprado por completo el marco ideológico de la izquierda y prefieren callar antes que defender con firmeza las tradiciones que nos unen y que forman parte de nuestra historia e identidad".