Vox Oviedo acusa al Gobierno local de "engañar" con una propuesta "inviable" para acoger la Agencia Estatal de Salud

La portavoz municipal de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denuncia la "absoluta falta de planificación" del equipo de gobierno local, al que acusa de "engañar" a los ovetenses al ofrecer el conocido como Castillo de La Vega, para optar a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública "cuando sabía perfectamente que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos".

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, recuerda que "el inmueble pertenece al Ministerio de Defensa, que no es propiedad municipal y que aún no se ha iniciado ni un solo trámite para la pertinente desafectación de terrenos y posterior cesión de edificios y terrenos al Ayuntamiento de Oviedo".

"Canteli sabe perfectamente que a La Vega le queda más de una década para ver la luz y para poder hablar de proyectos viables, pero aún así, sigue vendiendo humo y creando falsas expectativas a los ciudadanos de Oviedo", afirma en una nota de prensa, en la que también aclara que cualquier inversión o proyecto con proyección de futuro, que genere empleo y pueda instalarse en Oviedo, contará con el apoyo de Vox.

"Hace meses Vox ya advirtió de que La Vega era, es y será inviable para acoger de forma inmediata la sede de la AESAP", asevera Peralta, que añade: "¿Cómo pretendía Canteli ofrecer un inmueble adaptado de 4.000 metros cuadrados y capacidad para 300 trabajadores en un ámbito donde no se ha movido ni un papel?".

En la misma nota de prensa, apunta que "ante la premura del proceso de candidaturas para la sede, el PP ha tenido que reconocer la inviabilidad de La Vega y se ha visto forzado a ofrecer ahora una de las plantas del centro comercial del Calatrava, que sí es propiedad municipal y parece tener disponibilidad inmediata". "Pero no nos olvidemos que esto es posible gracias a los 5 millones de euros que hemos pagado todos los ovetenses para rescatar a un fondo de inversión", añade Peralta.

Vox Oviedo insiste en que "el problema de fondo es la forma de gobernar del actual equipo de gobierno". "El PP de Canteli gobierna a golpe de improvisación, sin planificación y sin un proyecto de ciudad. Se toman decisiones a última hora, por pura urgencia y por miedo a perder, una vez más, un proyecto y una inversión estratégica para Oviedo", concluye la edil.