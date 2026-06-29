Vox Oviedo acusa al PP de poner la candidatura de la Capitalidad "al servicio de su agenda ideológica"

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha acusado este lunes al Equipo de Gobierno local de hacer de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura "un nuevo instrumento al servicio de su agenda ideológica", al incorporar perfiles "vinculados a la izquierda institucional y a la Agenda 2030".

En una nota de prensa, Peralta ha cuestionado la incorporación, entre otros, del director general de Agenda 2030 del Principado, así como representantes de administraciones gobernadas por el PSOE e Izquierda Unida, como los concejales de Cultura de Langreo y Mieres, junto a otros perfiles "estrechamente ligados al entramado institucional".

"La pregunta es evidente: ¿Esto es un consejo de expertos para fortalecer una candidatura cultural o un órgano diseñado para contentar a la izquierda institucional y repartir protagonismo entre quienes comparten una determinada visión política?", ha cuestionado la portavoz.

El grupo municipal ha remarcado que el comité europeo no pidió ampliar consejos ni incorporar más miembros. "Lo que reclamó fue reforzar la gobernanza de la candidatura, dotarla de mayor coherencia, mejorar su dimensión europea y ofrecer garantías sobre proyectos estratégicos que siguen rodeados de incertidumbre", ha agregado.

A juicio de la formación, esta decisión evidencia "la deriva del Partido Popular, cada vez más cómodo incorporando a sus proyectos los planteamientos y representantes de la izquierda política e institucional".

"Cada vez resulta más difícil distinguir al Partido Popular del resto de partidos cuando se trata de asumir sin complejos la Agenda 2030, ampliar estructuras burocráticas o rodearse de perfiles vinculados al PSOE e Izquierda Unida. Lo preocupante es que todo ello, se haga utilizando una candidatura que debería unir a todos los ovetenses en torno a la cultura y no convertirse en un escaparate ideológico", ha apostillado Peralta.