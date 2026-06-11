Vox Oviedo critica el "triunfalismo" del Ayuntamiento tras la Junta de Seguridad

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox Oviedo ha criticado el mensaje trasladado ayer por el Ayuntamiento tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que "el equipo de gobierno ha insistido en presentar Oviedo como una ciudad segura". A juicio de la formación, el Ejecutivo local evita explicar qué medidas concretas piensa adoptar para responder a la creciente preocupación vecinal.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha recordado que la convocatoria de esta Junta de Seguridad es consecuencia de los problemas denunciados durante meses por numerosos vecinos. En este sentido, ha señalado que los datos oficiales reflejan un incremento de las infracciones penales, con aumentos en delitos como los robos con violencia e intimidación, las lesiones y riñas tumultuarias, los delitos contra la libertad sexual o las estafas informáticas.

Peralta ha manifestado que resulta "difícil entender" que el único mensaje que se traslade sea que "todo va bien", argumentando que si la situación fuera esa, la reunión no habría sido necesaria. Asimismo, ha trasladado la indignación de los vecinos de San Lázaro ante lo que considera una actitud de "autocomplacencia" por parte del Ayuntamiento.

Respecto a los argumentos del equipo de gobierno, que ha insistido en que Oviedo mantiene una tasa de criminalidad por debajo de la media nacional y autonómica, Vox ha subrayado que se trata de una comparación "interesada". La formación ha defendido que el análisis debe centrarse en la evolución de la tasa en la ciudad durante los últimos tres meses.

Según los datos señalados por Peralta, en ese periodo se ha registrado un repunte de casi todos los tipos delictivos, incluyendo un aumento del 150 por ciento en las agresiones sexuales y del 83 por ciento en el tráfico de drogas. Por ello, la edil ha tachado de "inadmisible que se intente tranquilizar a la opinión pública con medias nacionales o autonómicas mientras la situación en las calles empeora año tras año".

Desde Vox han recordado que los residentes de distintas zonas de la ciudad, especialmente en el entorno de San Lázaro y Cano Mata, llevan meses denunciando situaciones de inseguridad, conflictos de convivencia y una sensación de "abandono institucional".

Por este motivo, Vox Oviedo ha anunciado que solicitará información detallada sobre las conclusiones y los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad. De igual modo, Peralta ha avanzado que reclamará actuaciones concretas y "decisiones valientes" para frenar el avance de la delincuencia en la ciudad, especialmente en aquellos puntos donde la preocupación ciudadana es mayor.