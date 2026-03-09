Vox Oviedo exige al PP que no financie con dinero público a colectivos que "insultan la fe y las tradiciones"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha exigido este lunes al PP ovetense que "no financie con dinero público" a colectivos que, a su juicio, "insultan la fe y las tradiciones de los asturianos". "La manifestación del 8M en Villaviciosa es un ejemplo más de la hipocresía de cierta izquierda que se pasa el día hablando de convivencia y de delitos de odio mientras alienta el insulto, el señalamiento y el desprecio contra quienes no piensan como ellos", ha afirmado.

En declaraciones remitidas a los medios, Peralta ha considerado "alarmante" la "pasividad" del PP de Oviedo ante lo que ha calificado como "ataques" a símbolos culturales y religiosos durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrada ayer en Villaviciosa.

Desde Vox Oviedo reclaman que "ni un solo euro de dinero de los ovetenses" se destine a colectivos que, según ha afirmado, "desprecian nuestra cultura y nuestras tradiciones".

Asimismo, Peralta ha indicado que su formación estudiará la posibilidad de emprender acciones legales por lo que consideran "incitación al odio y desprecio ideológico y religioso".