Vox Oviedo pide una comisión de investigación tras conocer la denuncia contra el asesor de Alcaldía cesado

Archivo - Las concejalas de Vox Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Oviedo, solicita la creación de una comisión de investigación sobre el área de urbanismo y licencias del Ayuntamiento de Oviedo, tras conocer la denuncia presentada a través del canal electrónico del Consistorio contra Ignacio Morales, asesor de Alcaldía que cesó este martes de sus funciones, porque consideran que "los hechos que se están conociendo son tan graves que no pueden despacharse con una simple investigación interna".

Así lo ha indicado la portavoz del grupo municipal, Sonsoles Peralta, que ha añadido que "no se trata d un hecho aislado porque por un lado existe una denuncia que afecta directamente a un asesor del alcalde, un cargo de confianza del alcalde Alfredo Canteli que lo vincula directamente con un despacho de arquitectos".

"En la denuncia se dice claramente que a cambio de contratar con ellos se obtendrían un trato privilegiado a la hora de la resolución por parte del Ayuntamiento. Por otro lado, todos somos conocedores de lo que ha salido en prensa últimamente sobre posibles conflictos de interés en informes, urbanísticos, clave compres, asuntos vínculos, familiares, entre quien lo firma y el promotor del proyecto", explicó Peralta.

En este sentido la concejala incide en que el Ayuntamiento ha anunciado una investigación interna que es "evidentemente un primer paso", pero añade que cuando los hechos afectan a personal de confianza del propio equipo de gobierno, en este caso del alcalde , "no basta con investigar, sino que hay que garantizar cómo se investiga".

Considera Vox que "es imprescindible que se ofrezcan garantías suficientes de objetividad y de imparcialidad", motivo por el que consideran que "hace falta una comisión de investigación, no para señalar a nadie, ni para juicios paralelos, sino para analizar con transparencia que está ocurriendo dentro del Ayuntamiento".

"Si todo se ha hecho correctamente, la Comisión lo confirmará, pero lo que no es aceptable es cerrar este asunto en el ámbito interno sin dar explicaciones completas porque al final esto no va de un nombre concreto va de algo más importante", concluyó Sonsoles Peralta.