Vox Oviedo pide que se complete la señalización de la 'Etapa 0' del Camino Primitivo hasta la Catedral

Archivo - Señal del inicio del Camino de Santiago en Oviedo (Camino Primitivo) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este sábado al Equipo de gobierno local que complete la señalización de la denominada 'Etapa 0' del Camino Primitivo: la Ruta de las Reliquias que conecta el Monsacro con la Catedral de San Salvador.

Según ha explicado Peralta en nota de prensa, este itinerario "posee un destacado valor histórico, religioso, cultural y turístico, al estar vinculado a la tradición del traslado de las reliquias del Arca Santa desde el Monsacro hasta Oviedo". Además, está concebido como la antesala del Camino Primitivo y como una vía para poner en valor la vinculación de la ciudad con el origen de la peregrinación jacobea.

"El PP lleva años hablando del origen del Camino y del potencial cultural y turístico de Oviedo, pero cuando toca adoptar medidas concretas para poner en valor nuestra historia, las cosas se quedan a medias", ha criticado Sonsoles Peralta.

La ruta dispone de característicos postes de color azul cielo y de otros elementos de señalización a lo largo de buena parte de su recorrido por los concejos vecinos. Sin embargo, la continuidad de estas indicaciones "se interrumpe precisamente cuando el itinerario entra en el concejo de Oviedo", camino de la Catedral de San Salvador.

Para Vox, esta situación resulta "especialmente difícil de justificar" después de "la apuesta política, económica y propagandística realizada por el Gobierno municipal en torno a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031".

"Se gastan cientos de miles de euros intentando convencer a Europa de nuestro potencial cultural mientras seguimos sin ser capaces de señalizar correctamente un itinerario que forma parte de nuestra propia historia. Para poner en valor Oviedo no siempre hacen falta grandes campañas, eslóganes ni toneladas de propaganda. A veces basta con cuidar y señalizar adecuadamente lo que ya tenemos", critica Peralta.

Para Peralta, "resulta paradójico" que se pueda promocionar la ruta, participar en actividades relacionadas con ella y reivindicar Oviedo como origen del Camino, pero que un visitante que siga sus mojones "compruebe cómo desaparecen precisamente al llegar al concejo que debería tener mayor interés en conducirlo hasta la Catedral".