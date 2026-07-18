Vox Oviedo pide al equipo de Gobierno que se reúna con los vecinos afectados por la reorganización del TUA

Archivo - Autobús urbano en Oviedo, TUA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al equipo de gobierno que las reuniones anunciadas con las asociaciones vecinales para abordar la reorganización de las líneas del TUA se celebren cuanto antes y tengan como objetivo incorporar mejoras al proyecto, no limitarse a explicar decisiones ya adoptadas.

Desde Vox han incidido en que en los últimos días, distintas asociaciones vecinales han expresado públicamente su malestar con el nuevo mapa de líneas. Algunas aseguran haberse enterado de los cambios a través de los medios de comunicación y sostienen que las propuestas que venían trasladando desde hace tiempo no han sido atendidas.

"La reorganización del TUA debe responder a criterios técnicos, pero también a las necesidades reales de los vecinos. Si el propio equipo de gobierno asegura que los cambios responden a las propuestas de los usuarios, resulta evidente que todavía hay barrios que consideran que sus reivindicaciones no han sido escuchadas", ha señalado la portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta.

Ha incidido Peralta en que los vecinos no necesitan que se les explique una decisión cerrada y además esperan que el Ayuntamiento esté dispuesto a estudiar alternativas cuando una modificación empeora el servicio o deja sin resolver necesidades que llevan años planteando.