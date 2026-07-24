Vox Oviedo pide medidas contra botellones y ruido en el río Nalón a su paso por Las Caldas

Archivo - Río Nalón a su paso por Caces, en la senda verde de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este viernes al Ayuntamiento que tome medidas ante las "concentraciones multitudinarias" en el entorno del río Nalón en Las Caldas, donde se producen "situaciones de evidente riesgo" combinadas con consumo de alcohol y ruido.

En una nota de prensa, Peralta se ha hecho eco del malestar vecinal en la zona por una situación que se repite "verano tras verano". "A pesar de las numerosas incidencias registradas durante los últimos años, el equipo de gobierno continúa escudándose en un supuesto conflicto competencial para justificar su pasividad", ha criticado.

Vox ha recordado que el Ayuntamiento tiene la potestad de inspeccionar, exigir medidas correctoras y sancionar las conductas que generen contaminación acústica o alteren la convivencia ciudadana, además de velar por el cumplimiento de la normativa municipal.

"Cuando hablamos de presencia de Policía Local, control del consumo de alcohol en espacios públicos, limpieza, retirada de residuos, vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas o control del ruido, hablamos de competencias municipales. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es inhibirse y limitarse a señalar a otra administración mientras el problema continúa agravándose", ha aseverado Peralta.

Vox solicitará toda la información relativa a las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en Las Caldas durante los últimos años.