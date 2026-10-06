Vox Oviedo rechaza el enfoque del IV Plan de Igualdad y reclama incorporar al mismo la perspectiva de familia

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado su rechazo el enfoque planteado para el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2027-2030 y ha anunciado que presentará observaciones al documento remitido a los grupos municipales para su validación. "Cuando Vox propuso incorporar la perspectiva de familia, el PP votó en contra. Sin embargo, para seguir profundizando en la perspectiva de género sí hay voluntad política", ha denunciado la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta.

En este sentido Vox ha destacado que la perspectiva de familia constituye una de las líneas prioritarias y su implantación en las políticas públicas municipales ya fue propuesta por el Grupo Municipal en Oviedo.

"No hablamos de cambiar una etiqueta por otra. Hablamos de cambiar las prioridades. Frente a unas políticas empeñadas en dividir y analizar permanentemente a la sociedad en función del sexo, Vox propone preguntarnos cómo afecta cada decisión pública a quienes quieren formar una familia, tener hijos, conciliar, cuidar de sus mayores o sacar adelante un hogar", ha explicado Peralta.

Para la formación, el planteamiento del Gobierno municipal confirma una realidad que Vox Oviedo lleva meses denunciando y es que el Partido Popular de Oviedo ha optado por mantener el marco ideológico de la izquierda, en lugar de impulsar un cambio de rumbo que coloque a las familias en el centro de las políticas municipales.

Y es que el grupo municipal defiende sustituir las políticas basadas en la perspectiva de género por políticas que atiendan las necesidades reales de las familias y permitan afrontar uno de los problemas más graves del Principado la falta de natalidad y las crecientes dificultades para formar una familia.

"Asturias se enfrenta a un invierno demográfico, nuestros jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse y formar un hogar y muchas familias hacen auténticos equilibrios para poder conciliar. Pero la respuesta del PP sigue siendo la misma: más perspectiva de género", ha criticado Peralta.

En este sentido la formación ha considerado que las prioridades deberían ser otras que pasan por facilitar el acceso a la vivienda, favorecer la conciliación, apoyar la maternidad y la paternidad, reconocer el valor social de los cuidados, aliviar las cargas que soportan las familias y crear las condiciones necesarias para que tener hijos no se convierta en un lujo.

Ha pedido la formación combatir una realidad que llevan tiempo poniendo encima de la mesa y que es "la brecha maternal". Nos hablan constantemente de brechas de género, pero se olvidan de la que penaliza a una mujer precisamente por ser madre o por querer serlo. Esa es la brecha maternal: la dificultad para conciliar, la interrupción de una carrera profesional, la penalización económica o el miedo a que formar una familia termine convirtiéndose en un obstáculo laboral".

Para la formación, el debate sobre el nuevo Plan permitirá además comprobar hasta qué punto el PP está dispuesto a diferenciarse de las políticas que durante años ha impulsado la izquierda.

"El equipo de gobierno puede seguir hablando de familia en los discursos, pero cuando llega el momento de votar queda retratado: rechaza la perspectiva de familia de Vox y mantiene la perspectiva de género de la izquierda. Nosotros no vamos a avalarlo. Presentaremos una alternativa para que las familias de Oviedo dejen de ser las grandes olvidadas de las políticas municipales", ha concluido la portavoz de la formación.