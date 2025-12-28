Vox Oviedo reivindica el Día de la Familia y critica la falta de políticas municipales de apoyo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox Oviedo ha reivindicado este domingo el Día de la Familia y criticado la "falta de políticas reales de apoyo" por parte del equipo de gobierno local. "La familia es el eje central de nuestras políticas, el pilar básico de la sociedad y el primer espacio de protección, cuidado y libertad de las personas. El gobierno municipal ha asumido la agenda ideológica de la izquierda y ha optado por más impuestos, más tasas y más restricciones", afirma la portavoz municipal, Sonsoles Peralta.

En una nota de prensa, el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denuncia que el gobierno local "no ponga en el centro de sus políticas a la familia". Peralata asegura que "frente a los discursos vacíos y las políticas ideológicas, Vox defiende a las familias con propuestas concretas en el ámbito municipal, entre las que destacan la reducción de impuestos, el fomento del empleo de calidad para jóvenes, el acceso a una vivienda digna, el impulso a la natalidad y el aumento de partidas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias ovetenses".

En la misma nota de prensa, señala que "el PP gobierna Oviedo muy lejos de estas políticas familiares", añadindo que "lejos de facilitar la conciliación y aliviar la carga económica de las familias, el Partido Popular ha optado por más impuestos, más tasas y más restricciones".

En ese sentido, Peralta critica medidas como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, el aumento de las sanciones o la presión fiscal, que, a su juicio, "demuestran que El PP ha asumido sin complejos la agenda ideológica de la izquierda, alejándose de las necesidades reales de los ovetenses".

"Proteger a la familia significa facilitar que pueda vivir, trabajar y criar a sus hijos en Oviedo sin obstáculos ni imposiciones ideológicas. Hoy más que nunca, reivindicamos un modelo de ciudad que ponga a la familia en el centro de la política municipal, no como un eslogan, sino como un compromiso firme", concluye.