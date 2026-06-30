Vox Oviedo solicita aclarar si la rehabilitación de la plaza de toros incluye el aparcamiento y la cubierta

Archivo - Plaza de toros de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una pregunta y un ruego en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que se aclare si el proceso de licitación de la rehabilitación de la plaza de toros incluye o no el aparcamiento subterráneo y la cubierta retráctil contemplados en el anteproyecto.

Según informa Vox en una nota de prensa, el anteproyecto redactado por Álvarez Arango SLP y remitido al Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias contemplaba un aparcamiento subterráneo para 300 plazas y una cubierta con apertura parcial. Vox recuerda que la licitación del servicio para redactar el proyecto básico y de ejecución se publicó el 3 de junio de 2026 y que el pliego fija como vinculante tanto el anteproyecto como las prescripciones de Patrimonio.

A este respecto, el grupo municipal apunta que la posterior información aparecida en los medios de comunicación, en la que el equipo de gobierno descartaría ambas actuaciones por su coste y complejidad, ha generado dudas sobre "la coherencia del procedimiento". "Estas decisiones posteriores a la licitación del contrato, y anunciadas alegremente en prensa, desvirtúan y alteran notablemente el proyecto básico y de ejecución", ha afirmado la portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta.

La edil ha advertido de que "la supresión de estas piezas modificaría de forma sustancial la complejidad técnica, los plazos y el presupuesto del proyecto, hasta el punto de que podrían acabar existiendo dos proyectos distintos, con propuestas no comparables ni evaluables objetivamente". Además, ha añadido, "es poco realista lo que alega el PP para la no ejecución del parking o la futura bolsa de plazas en los terrenos del antiguo HUCA, ya que esa alternativa no es inmediata, ni depende del Ayuntamiento de forma directa".