Vox pide que se acredite el cumplimiento de la normativa en la instalación de la terraza Quiosco de la Chucha

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado una batería de preguntas para la próxima Comisión de Urbanismo con el objetivo de verificar que la instalación de una terraza vinculada al Quiosco de la Chucha cumple con toda la normativa urbanística, patrimonial y sanitaria aplicable.

La edil recuerda que el Campo San Francisco está catalogado como Jardín Histórico e incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por lo que cualquier actuación debe ajustarse a las exigencias derivadas de su régimen especial de protección. "El Campo San Francisco forma parte del patrimonio de todos los ovetenses y cualquier actuación que se lleve a cabo en su interior debe cumplir escrupulosamente la normativa vigente y contar con todas las garantías", apunta.

Por este motivo, la concejal ha solicitado al equipo de gobierno que informe de si la instalación de la terraza ha sido comunicada a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, si cuenta con los informes preceptivos y cuál es el encaje de esta actuación en la planificación prevista para el Campo San Francisco.

Asimismo, Peralta también ha pedido que se aclare si la terraza reúne todos los requisitos técnicos y sanitarios exigibles para este tipo de instalaciones. "Nuestro objetivo es comprobar que cualquier intervención en un espacio tan emblemático como el Campo San Francisco se realiza con pleno respeto a la legalidad y a la protección que merece este Jardín Histórico", concluye.