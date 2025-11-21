Vox pide el cese inmediato de la directora general de Deporte ante el "colapso técnico" de Valgrande-Pajares

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové ha exigido este el cese inmediato de la directora general de Actividad Física y Deporte tras hacerse públicas las nuevas denuncias de la Mesa de la Nieve sobre el "estado crítico" de la estación de esquí de Valgrande-Pajares.

Según Jové, la avería del sistema de innivación artificial, que impide producir nieve pese a las condiciones óptimas, ha provocado que empresarios, clubes y vecinos adviertan de un arranque de temporada en "situación límite".

Jové subrayó que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un deterioro acumulado al que el Gobierno llega "sin haber hecho los deberes".

Para el diputado, lo sucedido confirma todo lo que Vox viene denunciando desde hace más de un año. "Este es el enésimo incidente en relación con deficiencias básicas de los equipamientos de la estación. Una situación que venimos denunciando desde hace más de un año y que demuestra cómo la directora general debe ser cesada inmediatamente por su incapacidad para asumir las responsabilidades propias del cargo", afirmó.

Ha añadido que la Mesa de la Nieve ha advertido que la estación no dispone de mantenimiento adecuado, que las obras mínimas se han encargado fuera de plazo y que la balsa de agua utilizada para fabricar nieve artificial presenta daños por falta de renovación, pese a que debía haberse renovado en su totalidad hace ocho años. A todo ello se suma que la bomba que abastece la cota superior está inutilizada y que se han retirado cañones de una zona para usar sus piezas como repuestos en otra.

Para Jové, la falta de operatividad es estructural, no coyuntural. El representante de Vox recordó que la actual instalación ya no responde a las necesidades de una estación moderna y que la dejadez del Gobierno ha llevado a "un punto de no retorno".

Con la nieve ya en las pistas y a apenas una semana de la apertura prevista, Vox considera "inaceptable" que la estación se encuentre en este estado y critica la falta de dirección política y técnica.