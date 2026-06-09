Vox pide explicaciones sobre la información trasladada a Europa para la candidatura de la Capitalidad Cultural

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta - VOX

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha registrado este martes una pregunta en comisión, para que el equipo de gobierno explique, qué información trasladó al Panel de Expertos de la Capital Europea de la Cultura 2031, en relación con el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO 2035).

La iniciativa surge después de que el informe oficial de los evaluadores europeos afirme que el PECO 2035, contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Oviedo, cuando la realidad es que dicho documento fue aprobado por el Pleno con 23 votos a favor y 2 votos en contra.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, sostiene que no se está hablando de una cuestión menor y quiere saber qué documentación o explicaciones remitió el Ayuntamiento para que un informe oficial europeo recoja una afirmación "que no se corresponde con el resultado de la votación plenaria".

Peralta recuerda, además, que el equipo de gobierno ha denegado a los concejales de Vox el acceso al dossier completo remitido para la candidatura, alegando que su contenido forma parte de una estrategia todavía en desarrollo y que su divulgación podría perjudicar el proceso.

Peralta califica de "llamativo" que se les niegue el acceso a una documentación elaborada en nombre del Ayuntamiento mientras aparecen en informes oficiales afirmaciones cuya exactitud no pueden comprobar. "Los concejales tenemos la obligación de fiscalizar la acción del gobierno y para ello necesitamos transparencia", afirma.

Desde Vox insisten en que apoyan cualquier proyecto beneficioso para Oviedo, pero consideran imprescindible que una candidatura de esta magnitud se gestione con el máximo rigor y transparencia.

"Si el Ayuntamiento habla en nombre de toda la Corporación ante los organismos europeos, los concejales tenemos derecho a conocer exactamente qué se está trasladando y sobre qué bases se sustentan determinadas afirmaciones", concluye Peralta.