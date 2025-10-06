Vox pide información sobre las obras de la pista de atletismo en Ciudad Naranco

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este martes al Equipo de Gobierno local que aclare la situación sobre las obras de la pista de atletismo en la parcela de Prados de la Fuente (Ciudad Naranco).

La portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha recordado que el 24 de marzo de 2023 se publicó la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras y el 28 de junio de 2024 se produjo a la formalización del contrato con un plazo previsto para la redacción del Proyecto de 3 meses, y con un plazo de 16 meses para la ejecución de las obras.

El equipo de gobierno requirió una serie de modificaciones al adjudicatario, que presentó la versión definitiva el 11 de octubre de 2024. A juicio de la portavoz de Vox, "la falta de diligencia en la aprobación del anteproyecto por parte de este equipo de gobierno ha retrasado todo el procedimiento".

"Es ahora cuando empieza a contar el plazo de la adjudicación, 3 meses para el proyecto, pero debemos tener en cuenta que para iniciar las obras, es necesario aprobar previamente un Estudio de Detalle, que el PP prevé que pueda estar en 7 meses", señala la portavoz.