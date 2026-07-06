Vox pide un informe jurídico y paralizar cautelarmente las obras de un supermercado en Cerdeño (Oviedo)

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OVIEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción de urgencia para solicitar a los servicios jurídicos municipales la emisión de un informe motivado sobre la licencia de obras concedida a un supermercado en Cerdeño. La formación pide además que, en caso de proceder, se reconduzca el expediente hacia una revisión de oficio.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha afirmado que "cuando el Ayuntamiento concede una licencia, los vecinos y las empresas tienen derecho a confiar en que se ha hecho correctamente". La edil ha advertido de que si meses después dicha licencia queda cuestionada y sometida a revisión, "alguien tendrá que asumir responsabilidades".

Según los datos que maneha Vox, la licencia de obras fue otorgada el 22 de agosto de 2025 sin disponer del permiso de inicio, el cual se aprobó posteriormente por resolución el 26 de diciembre de 2025. Según expone en una nota de prensa, la parcela afectada se encuentra clasificada en el Plan General de Ordenación de Oviedo como suelo urbano bajo la Ordenanza Residencial Unifamiliar de grado 6, correspondiente a edificación aislada.

En este sentido, Peralta ha indicaod que las condiciones de uso comunes a todos los grados de esta ordenanza establecen el uso residencial como el característico, permitiendo como compatibles el comercio o la industria en planta baja. No obstante, ha apuntado que la ordenanza no ampara la implantación del uso comercial en un edificio exclusivo.

Peralta ha recordado que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota) ya fijó una interpretación distinta a la del Consistorio. "El Ayuntamiento de Oviedo recibió desde abril de 2025 numerosas comunicaciones y denuncias de particulares que advertían de posibles irregularidades. Como consecuencia de la inspección, la Administración local inició un procedimiento de declaración de lesividad sobre la licencia otorgada", ha detallado.

La edil ha reprochado al Ayuntamiento que haya optado por la vía de la lesividad sin justificar previamente por qué descarta la nulidad de pleno derecho, lo que a su juicio constituye una "falta de motivación relevante". Por ello, insiste en que deben analizarse expresamente el artículo 47 de la Ley 39/2015 y el artículo 229.8 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Trotu).

La moción de urgencia reclama que se estudien medidas cautelares inmediatas, como la suspensión de los efectos de la licencia y la paralización de los trabajos, para evitar una situación "de difícil o imposible reversión". El grupo municipal también ha solicitado un informe pericial sobre el ajuste real de las obras al planeamiento y ha instado a valorar el riesgo de una eventual responsabilidad patrimonial para las arcas municipales.