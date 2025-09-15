Vox pide limitar la entrada de vehículos de gran tonelaje al Campo San Francisco de Oviedo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este lunes al Equipo de Gobierno local que limite la entrada de vehículos de gran tonelaje al Campo San Francisco, para evitar su deterioro.

En una nota de prensa, Peralta ha mostrado su preocupación por el deterioro que estos vehículos pueden provocar en el pavimento y en el resto de los elementos del Campo San Francisco. Los camiones han sido utilizados para la colocación de las Casetas en las fiestas de San Mateo.

Peralta ha recordado que en enero de este año, tras la instalación y retirada de los elementos navideños, la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias ya advirtió al PP local de los daños provocados en los elementos del Campo San Francisco, en el Paseo de los Álamos y el Bombé, por la circulación de vehículos relacionados con estas instalaciones temporales.

"Canteli y su equipo de gobierno llevan años desoyendo las indicaciones de Patrimonio, mostrando una falta de respeto absoluto al Campo San Francisco y convirtiéndolo en un recinto ferial", ha criticado. Peralta ha pedido además la elaboración de un Plan Director del Campo San Francisco.

A su juicio, es "inaceptable" que mientras este equipo de gobierno presume de optar a ser Capital Europea de Cultura, "maltrate y abandone deliberadamente nuestro Patrimonio Cultural". Por ello, Vox ha pedido en la Comisión de Urbanismo que se reconsidere el permiso de acceso al Campo San Francisco con vehículos de gran tonelaje, que puedan dañar y deteriorar aún más, el ya maltrecho pavimento y elementos del mismo.