Vox pide al pleno que rechace implantar la tasa turística en Oviedo

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una moción de urgencia para que el Pleno se pronuncie "de manera clara y formal" contra la implantación de una tasa turística en la ciudad, al considerarla "injustificada, perjudicial para la actividad económica y contraria a un modelo de turismo basado en la competitividad y la libertad económica".

La iniciativa llega después de que el Gobierno del Principado de Asturias haya dado los primeros pasos para implantar este nuevo gravamen, presentado como herramienta de sostenibilidad y financiación de servicios públicos vinculados al turismo. El Ejecutivo autonómico ha señalado que la tasa tendría carácter municipal y voluntario, de modo que cada ayuntamiento decidiría si la aplica o no, algo que para Vox "hace aún más necesario que en Oviedo se fije una posición inequívoca en defensa de su tejido productivo".

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha explicado que la tasa turística es "un impuesto camuflado que encarece venir a Oviedo y penaliza precisamente a quienes fomentan la creación de empleo y riqueza en nuestra ciudad". "No podemos permitirnos mandar un mensaje de que en Oviedo se reciben a los turistas con más impuestos, en lugar de con más oportunidades y mejores servicios", ha dicho.

Peralta ha señalado que su grupo municipal defiende un modelo de turismo "basado en la libertad económica, en bajar impuestos y en la eliminación de trabas burocráticas".