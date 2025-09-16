Vox pide al PP su apoyo para que la Sindicatura fiscalice cuánto dinero se destina a la inmigración ilegal

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria y presidenta de Vox, Carolina López, ha anunciado este martes que su grupo presentará una Proposición No de Ley en el Pleno para pedir que la Sindicatura de Cuentas fiscalice cuánto dinero se está destinando a la inmigración ilegal en Asturias. Pero antes Vox pedirá el apoyo al PP para lograr tal fin, ya que existe un mecanismo en el Reglamento que permite que dos grupos puedan hacer esta petición a la Sindicatura. "A ver si de verdad este Partido Popular quiere que se conozca el coste real de la inmigración ilegal en Asturias", dijo López.

Así, Vox pide que se identifiquen todas las partidas presupuestarias destinadas directa o indirectamente a la inmigración ilegal, indicando su grado de ejecución y también de dónde provienen esas partidas, si provienen de fondos europeos, de la Administración Central.

"Entendemos que Asturias no puede ser tierra de emigrantes cuando se está financiando con dinero público la llegada de inmigrantes ilegales. Porque para Vox, por lo menos, primero son los nuestros, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestros trabajadores, nuestros autónomos, nuestros ganaderos, nuestros pescadores y, por supuesto, nuestros empresarios", dijo Carolina López en rueda de prensa.

López indicó que le pedirán al PP su apoyo a la iniciativa porque este "es un procedimiento más directo, más rápido para que los asturianos puedan conocer a la mayor brevedad el coste real de la inmigración ilegal en Asturias".

La portavoz de Vox ha cargado contra las ONG que ha indicado que ya no se sostienen por voluntarios, sino con "personal asalariado pagado por dinero público, creando a lo largo de todos estos años una industria paralela a la inmigración".

"Mientras unos hacen caja con la inmigración ilegal, los asturianos pagan más impuestos y tienen peores servicios o tienen que ver cómo sus hijos o nietos se marchan por falta de oportunidades aquí en Asturias. Y todo esto sirve para tejer una red clientelar al servicio del Partido Socialista y de sus socios", dijo.