Vox pide al PP de Oviedo que aclare si va a implantar la tasa turística impulsada por el Principado

Archivo - Las ediles de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta y Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclama al equipo de gobierno del Partido Popular que aclare de manera inmediata cuál es su postura real respecto a la implantación de una tasa turística en la capital asturiana, después de que el Ayuntamiento de Gijón, entre otros municipios asturianos, haya rechazado públicamente la medida impulsada por el Principado de Asturias al considerarla "contraproducente".

Desde Vox recuerdan que hace apenas unos meses el PP votó en contra de una iniciativa presentada por su grupo municipal para que el Ayuntamiento de Oviedo rechazase expresamente la implantación de este nuevo impuesto al turismo.

En este sentido la portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta indicó que "mientras otros ayuntamientos ya empiezan a posicionarse claramente en contra de seguir castigando fiscalmente a vecinos, hosteleros y visitantes, el PP de Oviedo sigue instalado en la ambigüedad y evitando decir qué piensa realmente".

Además Vox considera "especialmente llamativo" que el gobierno de Canteli rechazase una moción que precisamente pretendía blindar a Oviedo frente a esta posibilidad.

"Resulta curioso ver cómo el PP vota una cosa en Oviedo mientras en otros municipios gobernados por ellos mismos ya empiezan a reconocer que esta medida sería perjudicial para el turismo, la hostelería y la actividad económica y evitar que el concejo se sumase a la política de más impuestos y más trabas impulsada por el Principado", dijo Peralta.

La formación también mostró su rechazo a esta tasa para el conjunto de el Principado. La Presidenta de Vox Asturias y Portavoz en la Junta General, Carolina López, incidió en que "detrás de este pago turístico se esconde una realidad desoladora que es que el gobierno asturiano no ha hecho los deberes, no ha llevado a cabo una planificación urbanística, no ha hecho las inversiones necesarias en materia de carreteras, transporte o saneamiento para atender al incremento de visitantes que se produce todos los años".

"La tasa turística es un nuevo ejemplo de cómo el modelo socialista aborda los retos a los que se enfrente la sociedad. Todos los problemas se quieren solucionar con más impuestos", lamentó la parlamentaria.