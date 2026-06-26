Vox pide revisar la organización de conciertos en La Magdalena tras incidencias en el de El Último de la Fila

Archivo - Varias personas durante un concierto del cantante Rodrigo Cuevas, en el Pabellón de la Magdalena, a 24 de abril de 2026, en Avilés. - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

AVILÉS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez, ha reclamado este viernes al equipo de gobierno una revisión urgente del dispositivo organizativo de los grandes conciertos celebrados en la explanada de La Magdalena, tras las incidencias denunciadas por asistentes al concierto de El Último de la Fila, celebrado el pasado 20 de junio.

Martínez ha señalado que testimonios de asistentes y material difundido en redes sociales evidencian problemas de organización que, a su juicio, deben corregirse de cara a próximos eventos previstos en este entorno, como el concierto de Aitana programado para este viernes.

La edil ha advertido de que si se pretende que Avilés siga acogiendo grandes eventos, estos deben organizarse con todas las garantías, y ha añadido que la ausencia de incidentes graves no puede servir para ignorar deficiencias que han afectado tanto a los asistentes como a los vecinos.

Desde la formación han mostrado su preocupación por los problemas en los accesos al recinto, con colas y retrasos, así como por la insuficiencia de servicios básicos, especialmente aseos, lo que, según indican, habría provocado suciedad y un deterioro del entorno tras el concierto.

Asimismo, la concejal de Vox considera necesario revisar el dispositivo de seguridad, la gestión de los flujos de entrada y salida del público y la adecuación del plan de autoprotección a eventos de gran formato.

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que evalúe de forma exhaustiva el desarrollo del concierto celebrado el pasado fin de semana y refuerce la planificación de próximos eventos para garantizar accesos más ágiles, servicios suficientes y una mejor gestión del entorno.

"La celebración de grandes conciertos es positiva para la ciudad, pero debe ser compatible con la seguridad, la buena organización y el respeto a quienes viven en Avilés", ha subrayado Martínez.