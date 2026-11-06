Vox pide revisar los pasos de peatones de Oviedo tras denunciar tres atropellos en menos de un mes

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigirá al equipo de gobierno de Alfredo Canteli una revisión de los puntos de mayor riesgo para los peatones de la ciudad tras conocer un nuevo atropello en la calle Pedro Quirós, en el que, según la información trasladada a la formación, una mujer habría sido arrollada cuando cruzaba por un paso de peatones y el conductor se habría dado a la fuga.

La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, ha expresado su preocupación por la sucesión de incidentes que, según ha señalado, se han registrado en las últimas semanas. "Primero fue una mujer en la calle Real Oviedo, después una niña en Pumarín y ahora otra mujer en Pedro Quirós. Tres atropellos en menos de un mes, todos en pasos de peatones. ¿Cuántos más tienen que producirse para que el Ayuntamiento se tome en serio la prevención?", ha cuestionado.

REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE RIESGO

Peralta ha recordado que Vox solicitó en mayo de 2025 un informe detallado sobre la siniestralidad para conocer dónde se producían los accidentes y qué medidas se adoptaban para prevenirlos. La portavoz ha criticado que el Gobierno local dedique recursos a instalar radares, cámaras y sistemas de control, mientras, a su juicio, no presta suficiente atención a la identificación y corrección de los pasos de peatones peligrosos.

En este sentido, la formación ha anunciado que reclamará una inspección de las condiciones de seguridad de la calle Pedro Quirós, con especial atención a la visibilidad del paso de peatones, la señalización, la iluminación y la velocidad de circulación. También solicitará información sobre los accidentes registrados en ese entorno durante los últimos años y sobre las actuaciones realizadas desde que pidió el informe municipal de siniestralidad.

CRÍTICAS A LA PREVENCIÓN MUNICIPAL

La portavoz de Vox ha considerado también especialmente grave que, según la información recibida por su grupo, el conductor implicado en el último atropello abandonase el lugar sin auxiliar a la víctima. Peralta ha confiado en que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

"El Gobierno de Canteli tiene tiempo para instalar radares, cámaras y sistemas de control, pero queremos saber cuánto esfuerzo dedica a identificar los pasos de peatones peligrosos y corregir sus deficiencias. Porque la seguridad vial no se mide por el número de multas que se imponen, sino por los accidentes que se consiguen evitar", ha afirmado.