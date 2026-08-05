Vox pide la revisión "urgente" de semáforos para garantizar la seguridad vial en Oviedo

Archivo - Glorieta de la Cruz Roja en Oviedo. Tráfico, movilidad, fondos EDUSI, Bulevar de Santullano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este miércoles la revisión "urgente" de semáforos como el de la plaza de la Cruz Roja o el existente frente a Los Dominicos para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que su grupo preguntará al Equipo de Gobierno local por el Plan de Semaforización previsto para reforzar la seguridad vial, para que aclare los criterios técnicos que rigen la actual red semafórica del municipio, ante situaciones que, según ha señalado, generan inseguridad y confusión en distintos puntos de la ciudad.

Este plan incluye actuaciones como la reducción de tiempos de espera, el aumento del tiempo de cruce, la implantación de sistemas inteligentes de detección de peatones y la aplicación de fases exclusivas que eviten la simultaneidad entre el paso de peatones y determinadas señales para el tráfico motorizado. "Si el plan identifica como prioritarias las actuaciones más conflictivas, entendemos que hay cruces que deben revisarse con urgencia", ha señalado la portavoz.

En este sentido, Peralta ha aludido a ejemplos concretos como el semáforo de la Plaza de la Cruz Roja o el situado frente al colegio de los Dominicos, donde coexiste la fase ámbar intermitente para los vehículos y la fase verde para el peatón, "lo que genera situaciones de inseguridad y de un riesgo evidente de atropello, malestar y preocupación para conductores y peatones".

La edil de Vox también ha trasladado las quejas recibidas por la existencia de semáforos colocados de forma muy próxima entre sí en tramos de menos de cinco metros lo que, a su juicio, puede estar provocando retenciones y congestión en algunos puntos de la ciudad. "La red semafórica debe responder a criterios técnicos de movilidad y seguridad vial, por lo que solicitamos los informes técnicos que avalan estas decisiones", ha defendido.