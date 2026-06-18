Vox pide transparencia en las actuaciones de Almacenes Industriales tras un nuevo incendio en una nave de Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado al equipo de gobierno que aclare "de manera urgente" las actuaciones previstas en la zona de los antiguos Almacenes Industriales de Ciudad Naranco, tras el incendio registrado esta semana en una de las naves abandonadas del complejo.

Aunque el suceso se saldó sin daños personales, la edil ha advertido de la preocupación vecinal tras conocerse la presencia de amianto en la nave afectada, lo que obligó a activar protocolos específicos de descontaminación durante las labores de extinción.

Peralta ha señalado que "el problema no es únicamente el incendio de esta semana", sino que se trata de una situación que "se repite desde hace años", con vecinos que conviven con instalaciones "abandonadas, deterioradas y convertidas en un foco permanente de inseguridad".

Desde Vox han recordado que los residentes vienen alertando desde hace tiempo sobre el estado de las antiguas instalaciones industriales, con inmuebles en ruina, accesos no autorizados y riesgo constante de incendios.

La concejal ha reconocido la complejidad jurídica del problema, al tratarse en muchos casos de propiedades privadas, pero ha cuestionado que, "después de tantos años", sigan produciéndose incidentes y existan espacios que suponen un riesgo para la seguridad y la salud pública.

Y ha instado al Ayuntamiento a informar con "total transparencia" sobre las actuaciones realizadas tras el incendio, los controles ambientales efectuados y el calendario previsto para resolver la situación de las naves más deterioradas.

Asimismo, Peralta ha anunciado que solicitará información detallada sobre el expediente en tramitación y las medidas previstas para evitar nuevos episodios como el registrado esta semana, al tiempo que ha reclamado "diligencia" ante una situación que, a su juicio, requiere "respuestas y soluciones" para garantizar la tranquilidad de los vecinos de Ciudad Naranco.