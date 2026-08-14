Vox pide "transparencia" sobre el coste real de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura

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OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este viernes "transparencia" al Ejecutivo local sobre el coste real de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. La formación solicita conocer al detalle la programación, la financiación exacta y los criterios con los que se adjudican actividades bajo esta marca.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que pese al tiempo transcurrido, no hay "datos claros y sistematizados sobre el alcance real del proyecto". "No está claro qué actividades forman parte de la candidatura, cuáles son de la programación ordinaria de la Fundación Municipal de Cultura o de otras administraciones, y cuáles son meras actuaciones colaboradoras", ha relatado.

La portavoz ha subrayado que "la ciudadanía tiene derecho a conocer el coste real de la candidatura, su planificación económica futura, las actividades que la integran y el retorno obtenido".

Entre las cuestiones planteadas por el grupo municipal figuran el coste total consolidado del proyecto, la previsión económica hasta 2031, el detalle de las actividades vinculadas a la candidatura y la relación de contratos, convenios, subvenciones, asistencias técnicas y encargos relacionados directa o indirectamente con el programa.

Vox también ha solicitado conocer qué indicadores utiliza el Ayuntamiento para medir el retorno cultural, social, turístico y económico de las acciones vinculadas a Oviedo 2031, así como una copia de las memorias de actividad, informes de evaluación, estudios de impacto económico y estudios de público, así como toda la documentación que permita valorar los resultados obtenidos hasta la fecha. "No se trata solo de saber cuánto cuesta el proyecto, sino de saber qué impacto real está teniendo para la ciudad", ha argumentado la portavoz.

Por último, Vox ha pedido información detallada sobre el gasto en comunicación institucional, publicidad, imagen corporativa, diseño gráfico, campañas promocionales, redes sociales, producción audiovisual, páginas web y material divulgativo, así como sobre las asistencias técnicas, consultorías, coordinación externa, dirección artística y otros servicios profesionales contratados para el desarrollo de la candidatura.