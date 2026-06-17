Vox pie retirar la ley de bebidas energéticas por "ridículo" y Convocatoria enmarca el freno europeo en la "normalidad"

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OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha calificado de "ridículo absoluto" que la Comisión Europea, junto con Italia, hayan emitido "un informe que advierte de que no se puede tramitar ni aprobar la ley de bebidas energéticas en los términos redactados por el Ejecutivo autonómico".

Por este motivo, ha avanzado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles que su grupo ha pedido al Consejo de Gobierno la retirada tanto de esta norma como de la Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias por ir "por el mismo camino", ya que también ha sido paralizada.

"Estamos en manos de políticos que en materia legislativa han demostrado y, con hechos, ser unos absolutos ignorantes", ha censurado López, quien ha afeado que el Ejecutivo asturiano "se niegue a retirarla" a pesar de las advertencias del mecanismo europeo.

Según López, la Dirección General de Consumo del Ministerio ha remitido alegaciones sobre la norma que "ni siquiera han enviado a la Junta General" durante su tramitación. "Han adaptado una ley que es un churro legislativo, lo tienen que reconocer, retirar y volver a adaptar una ley que cumpla la normativa vigente", ha zanjado la portavoz de Vox.

Por el contrario, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha rebajado la alarma en torno a la paralización al asegurar que se trata de un "procedimiento absolutamente normal dentro del procedimiento TRIS" de la Unión Europea. Según ha explicado Vegas, este mecanismo tiene un carácter "garantista" debido a que regula normas sobre competencia "que pueden invadir legislación europea o legislaciones nacionales", un ámbito específico que requiere "controles particulares".

El diputado ha detallado que la Comisión Europea ha concedido una prórroga de cuatro meses, por lo que el plazo de evaluación se extenderá hasta el mes de septiembre para que tanto la Unión Europea como el Estado que ha formulado observaciones --en este caso Italia-- detallen sus consideraciones.

"No es nada extraño", ha remarcado Vegas, añadiendo que en septiembre, una vez concluya dicho plazo y se conozca el dictamen definitivo de las autoridades europeas, la Cámara determinará cómo actuar en relación con el texto legislativo.

La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, explicó el pasado 20 de mayo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que el proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias se iba a paralizar "por el mismo motivo que la normativa de bebidas energéticas, al estar realizándose una consulta a la Comisión Europea por su posible afectación al mercado interior". Carcedo precisó entonces que si en tres meses no hay un pronunciamiento, se podría continuar con el procedimiento.